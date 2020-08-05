Haber Giriş: Kaynak: AA
İran'da askeri devriye aracına saldırı: 4 yaralı
[Grafik: TRT Haber]
İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletinde askeri devriye aracını hedef alan bombalı saldırıda 4 asker yaralandı.
Devrim Muhafızları Ordusundan yapılan açıklamada, Sistan-Beluçistan'a bağlı Zahidan kentinde askeri devriye aracının geçişi sırasında ses bombası patlatıldığı ifade edildi.
Açıklamada, gece yarısı meydana gelen patlama sonucu aracın zarar gördüğü ve 4 askerin yaralandığı aktarıldı.
Sistan-Beluçistan Valiliğinin açıklamasında ise güvenlik güçlerinin asılsız ihbarla olay yerine çağrıldığı belirtildi.
Olaya ilişkin daha fazla bilgi paylaşılmadı.
Son Haberler
- 15:12
- 15:14
- 15:12
- 15:08
- 14:25
Sıradaki Haber
Filistin’de Lübnan için yas ilan edildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz