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Barış Pınarı bölgesinde 1 terörist etkisiz hale getirildi
[Fotoğraf: AA]
Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 1 PKK/YPG'li terörist daha etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığının (MSB) Twitter hesabından yapılan açıklamada, komandoların, Barış Pınarı bölgesinde huzur ve güvenliğin sağlanması için her türlü tedbiri almaya devam ettiği belirtildi.
Açıklamada, "Kahraman Komandolarımız, PKK/YPG terör örgütünün Barış Pınarı bölgesine yönelik sızma girişimini bir kez daha önledi. Bölgedeki huzur ve güven ortamını bozmak isteyen 1 PKK/YPG’li terörist daha etkisiz hale getirildi." ifadesi kullanıldı.
Etiketler: son dakika barış pınarı bölgesiSon Güncelleme: 5 Ağustos 2020 Çarşamba 14:06
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