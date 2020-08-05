Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, terör örgütü PKK/YPG, Deyrizor ilinde bölgenin önde gelen Arap kabilesi önderine pazar günü yapılan suikastın ardından başlayan ve kısa süre içerisinde geniş çaplı protestolara dönüşen olayları bastırmak için harekete geçti.

Terör örgütü, suikastın gerçekleştiği el-Havayıç köyünün yanı sıra Şuheyl ve Zeyban bölgelerine çok sayıda terörist sevk etti.

Söz konusu yerleşimlerin giriş ve çıkışlarına kontrol noktaları kuran terör örgütü, bölgeleri kuşattı.

PKK/YPG ayaklanan bölgelerde sokağa çıkma yasağı ilan etti

PKK/YPG, Havayıç ve Şuheyl'de ise sokağa çıkma yasağı getirdi. Teröristler yaptıkları baskınlarda onlarca kişiyi alıkoyarken, son 2 günde 1'i kadın 2 sivil, teröristlerin silahlı saldırısı sonucu can verdi.

Terör örgütü PKK/YPG'ye destek veren ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerine ait savaş uçakları ise bölgede uçuşlar gerçekleştirdi.

Deyrizor'daki gösteriler

Deyrizor'un doğu kırsalındaki el-Havayıç köyünde pazar günü Akidet kabilesi önderlerinden Şeyh Mutşir el-Hammud el-Ced'an ve Şeyh İbrahim el-Halil el-Abbud el-Ced'an, araçlarında hareket halindeyken kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırıya uğramıştı.

Saldırıda Şeyh Mutşir ile araç şoförü olay yerinde hayatını kaybetmiş, Şeyh İbrahim ise yaralanmıştı.

Havayıç, Şuheyl ve Zeyban'de toplanan halk, can güvenliklerinin olmadığı gerekçesiyle terör örgütü PKK/YPG işgalindeki bölgelerde güvensizlik ortamını protesto etmişti.

Terör örgütü ise göstericilere ateş açarak karşılık vermişti.

Suikast edilen kabile önderi PKK/YPG'nin toplantısına katılmayı reddetmişti

Yerel kaynaklardan edinen bilgilere göre, suikasta uğrayan Akidet kabilesinin önderi, terör örgütü PKK/YPG elebaşlarından "Mazlum Abdi" kod adlı Ferhat Abdi Şahin'in 11 gün önce Arap kabileleri ile düzenlediği toplantıya katılmayı reddetmişti.

Çoğunluğu Arap nüfusundan oluşan Deyrizor'un Fırat Nehri'nin doğusunda kalan bölümü 2016 yılından beri terör örgütü PKK/YPG'nin işgali altında.