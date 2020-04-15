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İran'da asılsız koronavirüs paylaşımlarına gözaltı
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]
İran'ın İsfahan kentinde, sosyal medyada koronavirüs (COVID-19) salgını hakkında asılsız ve provokatif paylaşım yaptıkları öne sürülen 23 kişi gözaltına alındı.
İranlı İşçiler Haber Ajansı'na (ILNA) konuşan, İsfahan Emniyet Genel Müdürü Muhammed Hasan İsmaili, "Sosyal medyada COVID-19 salgını hakkında asılsız ve provokatif paylaşımlarda bulunan 23 kişi gözaltına alındı." dedi.
Çin'den dünyaya yayılan COVID-19, İran'da ilk olarak 19 Şubat'ta Kum kentinde görülmüş, ardından ülkenin tamamına yayılmıştı.
İran'da dün itibarıyla COVID-19 kaynaklı can kaybı 4 bin 683'e, vaka sayısı 74 bin 877'ye ulaştı.
Etiketler: koronavirüs coronavirüs covid-19 kovid-19Son Güncelleme: 15 Nisan 2020 Çarşamba 09:21
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