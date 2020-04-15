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Almanya'da vaka sayısı 127 bin 584'e yükseldi
[Fotoğraf: Reuters]
Almanya'da koronavirüs vaka sayısı son 24 saatte 2 bin 486 artarak 127 bin 584'e, ölü sayısı ise 285 artarak 3 bin 254'e yükseldi.
Alman Robert Koch Enstitüsü tarafından yayınlanan koronavirüs raporuna göre, ülkede son 24 saatte 2 bin 486 kişide daha koronavirüs tespit edildi.
Almanya genelinde vaka sayısı 27 bin 584'e yükseldi. Ölü sayısı ise 285 artarak 3 bin 254'e yükseldi.
Johns Hopkins Üniversitesi'nin koronavirüs rakamlarını takip ettiği internet sayfasında ise Almanya'da vaka sayısı 132 bin 210, ölü sayısı ise 3 bin 495 olarak görülüyor.
Dünya genelinde koronavirüs vakası sayısı 2 milyon 231'e yükseldi.
Etiketler: vaka sayısı ölü sayısı koronavirüs almanyaSon Güncelleme: 15 Nisan 2020 Çarşamba 09:06
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