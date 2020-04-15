Alman Robert Koch Enstitüsü tarafından yayınlanan koronavirüs raporuna göre, ülkede son 24 saatte 2 bin 486 kişide daha koronavirüs tespit edildi.

Almanya genelinde vaka sayısı 27 bin 584'e yükseldi. Ölü sayısı ise 285 artarak 3 bin 254'e yükseldi.

Johns Hopkins Üniversitesi'nin koronavirüs rakamlarını takip ettiği internet sayfasında ise Almanya'da vaka sayısı 132 bin 210, ölü sayısı ise 3 bin 495 olarak görülüyor.

Dünya genelinde koronavirüs vakası sayısı 2 milyon 231'e yükseldi.