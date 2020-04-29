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İran'da 80 kişi daha hayatını kaybetti
[Fotoğraf: Reuters]
İran'da COVID-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 80 artarak 5 bin 957'ye yükseldi.
Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, devlet televizyonundan canlı yayınlanan açıklamasında, son 24 saatte COVID-19 nedeniyle ülke genelinde 80 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve bin 73 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu.
Böylece ülkede COVID-19 kaynaklı can kaybının 5 bin 957'ye çıktığını aktaran Cihanpur, toplam vaka sayısının ise 93 bin 657 olduğunu bildirdi.
Virüse yakalanan hastalardan 2 bin 965'inin durumunun kritik olduğunu dile getiren Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının ise 73 bin 791 olduğunu belirtti.
Cihanpur ayrıca ülke genelinde bugüne kadar yapılan COVID-19 test sayısının 453 bin 386 olduğunu kaydetti.
Etiketler: kovid-19 koronavirüs salgını koronavirüs iran covid-19 coronavirüsSon Güncelleme: 29 Nisan 2020 Çarşamba 13:10
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