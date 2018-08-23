İran'da 3 milyon aile sosyal güvenceden yoksun

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı İSNA'ya konuşan Çiftçiler, Köylüler ve Göçebeler Sosyal Sigortaları Genel Müdürü Muhammed Rıza Vaiz Mehdevi, ülkenin kırsalında yaşayan halkın sosyal güvenceleri hakkında bilgi verdi.

"Her haneden en az 1 kişi sigortalı olacak"

İran'ın kırsalında 6 milyon hane üzerinde yaptıkları çalışmalarda 3 milyon ailenin hiçbir sosyal güvencesinin olmadığının tespit edildiğini açıklayan Mehdevi, bu bölgelerde yıl sonuna kadar her haneden en az 1 kişiyi sigortalı yapacaklarını belirtti.

Mehdevi, kırsalda yaşayan halkın sosyal sigortaların imkanlarından yararlanabilmesi için çalışma yürüttüklerini ifade ederek, insanları herhangi bir sağlık sorunu yaşadığında ya da yaşlılığında güvenceye kavuşturmayı amaçladıklarını söyledi.

Muhammed Rıza Vaiz Mehdevi, halihazırda sigortalı çiftçi ve köylülerin primlerinin 3'te 2'sinin devlet, 3'te 1'inin de kendileri tarafından ödendiğini aktardı.

İran İstatistik Kurumu verilerine göre, 2017'de ülke nüfusu yaklaşık 80 milyon olarak açıklanmıştı.

Kaynak: AA