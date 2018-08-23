ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, İngiliz ve Ürdünlü mevkidaşları ile görüştü

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo-İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt görüşmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Nauert, "İki bakan, Rusya'nın tehlikeli ve istikrarsızlaştırıcı eylemleri, İran'ın kötü davranışları, DEAŞ'la mücadele ve Yemen'deki insani durum da dahil birçok küresel meseleyi ele aldılar." ifadesini kullandı.

Nauert, Hunt'ın, İngiltere ile Rusya arasında son dönemdeki sorunlu süreçte ABD'nin verdiği destek dolayısıyla Pompeo'ya teşekkür ettiğini de aktardı.

Pompeo-Safadi görüşmesi

Nauert, Pomepo'nun Ürdünlü mevkidaşı Eymen es-Safadi ile de bir araya geldiğini belirtti.

Yazılı açıklamasında Nauert, iki bakanın ikili ve bölgesel konuları kapsamlı şekilde değerlendirdiğini bildirerek, "Görüşmede Suriye'de ve daha geniş Orta Doğu coğrafyasında istikrar ve barış için gösterilen çabalara işaret edildi." ifadesini kullandı.

Nauert ayrıca, Pompeo'nun Suriye'deki insani durumun iyileştirilmesine yönelik Ürdün'ün attığı adımlardan dolayı Bakan Safadi'ye teşekkür ettiğini kaydetti.

Pompeo, Makedon mevkidaşı ile görüştü

Öte yandan Nauert, Pompeo'nun Makedonya Dışişleri Bakanı Nikola Dimitrov ile dün bakanlıkta bir görüşme yaptığını da yazılı bir açıklamayla duyurdu.

Nauert, "Bakan Pompeo, Makedonya ile Yunanistan arasındaki tarihi Prespa Anlaşması dolayısıyla Makedon mevkidaşını tebrik etti ve bu anlaşmaya olan desteğini dile getirdi." ifadelerini kullandı.

İki bakanın, Prespa Anlaşmasının bundan sonraki aşamalarını ele aldığını kaydeden Nauert, 30 Mart'ta Makedonya'da anlaşmaya dair yapılacak olan referandumun önemine dikkat çekildiğini belirtti.

Kaynak: AA