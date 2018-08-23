  • 23 AĞUSTOS 2018, PERŞEMBE

TRT Haber

  • DOLAR 6.017
    EURO 7.031
  • BIST 90185.99
    ALTIN 231.398
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Türkiye Diyanet Vakfı Kerkük'te kurban eti dağıttı

Türkiye Diyanet Vakfı Kerkük'te kurban eti dağıttı

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Irak'ın Kerkük kentinde ihtiyaç sahibi bin 500 aileye kurban eti dağıttı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Türkiye Diyanet Vakfı Kerkükte kurban eti dağıttı

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) yetkilisi Ali Güner, Kerkük'teki Adil Camisi'nin avlusunda gerçekleştirilen dağıtım sırasında yaptığı açıklamada, "Hayırseverlerimizden emanet aldığımız 700 hisse karşılığında 100 büyükbaş hayvanı hijyenik ortamda dini vecibelerine uygun bir şekilde kestik." dedi.

Güner, söz konusu kurban etlerini Kerkük'te ihtiyaç sahibi bin 500 aileye dağıttıklarını söyledi.

Kurban kesimine devam edeceklerini ifade eden Güner, "Bayram süresi boyunca 3 bin 500 aileye ve ihtiyaç sahiplerine emanetleri ulaştıracağız." diye konuştu.

Kaynak: AA

Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER