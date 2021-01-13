Büyükelçi Abadi, nükleer bir yakıt türü için araştırma ve geliştirme çalışmalarının başlamasına ilişkin sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, yakıtın üretimiyle ilgili Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın (UAEA) bilgilendirildiğini kaydetti ve "İlk aşamada metal uranyum üretmek için doğal uranyum kullanılacaktır." bilgisini paylaştı.

Öte yandan 2015'de imzalanan ve kamuoyunda İran nükleer anlaşması olarak bilinen Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP), İran’ın plütonyum veya uranyum metalürjisi üzerinde araştırma ve geliştirme yapmasına izin vermiyor.

Ayrıca uzmanlar, metal uranyumu, nükleer silah yapımında kullanıldığı için çok hassas bir konu olarak değerlendiriyor.