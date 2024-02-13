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Dünya
AA 13.02.2024 10:10

İran, Venezuela'ya sattığı kargo uçağına ABD tarafından el konulmasına tepki gösterdi

İran, Venezuela'ya sattığı bir kargo uçağına yaptırım gerekçesiyle ABD tarafından el konulmasını "hukuka aykırı eylem" şeklinde niteleyerek kınadı.

İran, Venezuela'ya sattığı kargo uçağına ABD tarafından el konulmasına tepki gösterdi

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, yaptığı yazılı açıklamada, Venezuela'nın "Emtrasur" adlı hava yolu şirketine ait Boeing-747 tipi kargo uçağına ABD tarafından el konulmasına tepki gösterdi.

ABD'nin uçağa el koyma eyleminin Birleşmiş Milletler ve uluslararası hukuka aykırı olduğunu ifade eden Kenani, İran'ın Venezuela'nın varlıklarının mülkiyetini ve erişimini yeniden tesis etmeye yönelik yasal ve diplomatik çabalarına ve önlemlerine güçlü destek verdiğini belirtti.

ABD, Venezuelalı bir kargo şirketinin İran'ın Mahan Hava Yolları şirketinden satın aldığı Boeing 747 tipi kargo uçağına, "İran'la ilgili ihracat kısıtlamaları" kapsamında el konulduğunu duyurmuştu.

ABD Hazine Bakanlığı, 2019'da İran hava yolu şirketi Mahan Air'i Devrim Muhafızları Ordusu ile bağlantısı nedeniyle yaptırım listesine almıştı.

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