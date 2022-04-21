Haber Giriş: 21 Nisan 2022 Perşembe 06:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
İran, ülkede 3 Mossad ajanının tutuklandığını duyurdu
[Fotoğraf: Reuters]
İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletinde İsrail'in dış istihbarat servisi Mossad adına casusluk faaliyetlerinde bulunduğu iddiasıyla 3 kişi tutuklandı.
İran resmi ajansı IRNA'nın Sistan-Beluçistan eyaletindeki istihbarat dairesine dayandırdığı habere göre, eyaletin yönetim merkezi Zahidan kentinde Mossad adına casusluk faaliyetlerinde bulunan 3 kişi adli makamların talimatıyla tutuklandı.
Kimlikleri ve uyrukları açıklanmayan kişilerin "gizli istihbarat belgelerinin" yayınlanmasında rolü olduğu aktarıldı.
Konuyla ilgili detaylı bilginin daha sonra verileceği açıklandı.
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