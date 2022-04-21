Fransa'da 24 Nisan pazar günü düzenlenecek cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turundan önce adaylar Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve aşırı sağcı Marine Le Pen canlı yayında karşı karşıya geldi.

Macron ve Le Pen, France 2 ve TF1 kanallarının ortak yayınında, ikinci tur öncesinde gündeme ve seçim programlarına ilişkin soruları yanıtladı.

Le Pen 570 camiyi kapatmak istediğini söyledi

"İslamcı ideoloji" ile mücadele konusunda yasa çıkarmayı hedeflediğini dile getiren Le Pen, Macron'un bu konudaki politikalarının etkili olmadığını savundu.

Le Pen, "radikalleştiği" iddiasıyla 570 camiyi de kapatmak istediğini belirtti.

Kamuya açık alanlarda başörtünün yasaklanması gerektiğini söyleyen Le Pen, seçilmesi halinde ülkede doğanlar için bazı şartlarda verilen vatandaşlık hakkını iptal edeceğini, suça karışmış yabancıların da sınır dışı edileceğini anlattı.

"Başörtüsü yasağı iç savaş çıkartır"

Emmanuel Macron, başörtüsü dahil dini sembolleri yasaklamayacağını söyledi.

Başörtüsünün kamuya açık alanlarda yasaklanması halinde buna diğer dini sembollerin eklenmesi gerektiğine işaret eden Macron, Le Pen'in başörtüsü yasağı talebine dair "Bunu yaparsanız iç savaş çıkarırsınız" dedi.

Macron, bu yasağın hiçbir anlamı olmadığını, bunun Fransa'ya "ihanet" olduğunu ve milyonlarca Müslümanın ülkede rahat şekilde yaşamak istediğini söyledi.

"Fransız bankalar vermediği için Rus bankasından borç aldım"

Macron, Le Pen'i hedef alarak, "2014'te Kırım'ın ilhakını tanıyan ilk Avrupalı siyasetçilerden olduğunuzu düşünüyorum. Bu bizim ülkemiz için kötü bir haber. Siz Rus iktidarına ve Sayın (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'e bağlısınız. Siz 2014'te Sayın Putin iktidarına yakın bir Rus bankasından borç aldınız" diye konuştu.

Le Pen ise Fransız bankalarının kredi vermemesi nedeniyle Rus bankasından borç aldığını savundu.

Macron aşırı sağcı adayı Fransa'yı Avrupa Birliği'nden (AB) çıkarmayı planlamakla suçlarken Le Pen, Fransa'yı AB'den çıkarmayı hedeflemediğini söyledi.

"Afrika ile yeni ilişkilerin geliştirilmesi gerekiyor"

Aşırı sağcı aday, Afrika ile yeni ilişkilerin geliştirilmesi gerektiğini, Afrika'nın Fransa için etki alanı olduğunu belirtti.

Macron ise Le Pen'e tepki göstererek Afrikalı ülkelerle ilişkileri geliştirdiklerini, bu kıtayı önemsediğini söyledi.

Diğer yandan Fransızların hayatını en çok ilgilendiren alım gücü konusunda Macron ve Le Pen birbirlerinin vaatlerini ve politikalarını da eleştirdi.