Abdullahiyan, İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nda (WEF) Ukrayna-Rusya Savaş'ına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Tahran yönetiminin Ukrayna savaşını en üst makamdan kınadığını dile getiren Abdullahiyan, "Ukrayna'ya karşı açılan savaşı doğru bulmadığımız gibi, Afganistan, Irak, Yemen ve Filistin'e karşı da savaşı doğru bulmuyoruz" dedi.

ABD ve NATO'nun bölgede tahrik edici faaliyetlerde bulunduğunu belirten Abdullahiyan, şöyle devam etti:

"Bu savaşın sorumlusu, bölgeye yerleşmek ve askeri varlıklarını arttırmak için Kremlin'i kışkırtan ABD ve NATO'dur. 'ABD ve NATO'nun bu kışkırtmasının karşılığı savaş mı olmalıydı' (diye sorulursa) biz diyalog ve siyasi müzakerelerden yanayız. Savaşın sonlanması için hep birlikte gayret göstermeliyiz."

ABD ve İran'da nükleer anlaşmanın hayata geçirilmesine muhalif gruplar var

İran'ın nükleer faaliyetleri konusundaki Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan anlaşmanın hayata geçirilmesi ve ABD'nin anlaşmaya dönmesine ilişkin bir soru üzerine Abdullahiyan, ABD ve İran'da nükleer anlaşmaya muhalif grupların bulunduğunu söyledi.

Abdullahiyan, "ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve ABD'nin İran Özel Temsilcisi Robert Malley gibi ben de Meclis tarafından baskıyla karşı karşıyayım. Onlar, her iki ülkede nükleer anlaşmanın hayata geçirilmesi karşısındaki güçlü gruplardır." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Joe Biden'ın karar almada sorun yaşadığını öne süren Abdullahiyan, Biden'ın da bir önceki Başkan Donald Trump gibi maksimum baskı politikasını uyguladığını kaydetti.

"ABD, Afganistan'da terör unsurlarını kullanıyor"

ABD'nin bölgede terör unsurlarıyla iş birliği içerisinde olduğuna işaret eden Abdullahiyan, şöyle konuştu:

"Washington yönetimi, Suriye'de teröristleri devreye soktuğu gibi, istihbarat bilgilerimize göre, Afganistan'da da terör unsurlarını kullanıyor."

Nükleer müzakere süreci

İran'ın nükleer faaliyetleri konusundaki Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan anlaşmanın ilki, 2015 yılında, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 5 daimi üyesi (İngiltere, ABD, Çin, Fransa, Rusya) ile Almanya ve İran arasında imzalanmıştı.

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın 2018'de ülkesini tek taraflı olarak anlaşmadan çekme kararı sonrasında İran'a yönelik ekonomik yaptırımlar tekrar uygulamaya konulmuştu. Bunun üzerine Tahran yönetimi nükleer faaliyetlerine aşamalı olarak geri dönmüştü.

KOEP'in yürürlüğe konulmasına yönelik görüşmeler, geçen yıl Viyana'da yeniden başlamıştı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, 11 Mart'ta "dış etkenler" nedeniyle Viyana'daki müzakerelerin durdurulduğunu açıklamıştı.