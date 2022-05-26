Haber Giriş: 26 Mayıs 2022 Perşembe 15:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Peru'da 7,2 büyüklüğünde deprem
[Fotoğraf: TRT Haber]
Peru'nun güneyinde 7,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Can veya mal kaybına dair açıklama yapılmadı.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 7,2 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Peru'nun güneyindeki Azangaro'nun 13 kilometre kuzeybatısı olduğunu duyurdu.
Depremin, yerin 217 kilometre derinliğinde kaydedildiği bilgisi paylaşıldı.
Can veya mal kaybına dair herhangi bir açıklama yapılmadı.
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