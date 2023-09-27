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Dünya
AA 27.09.2023 12:10

İran, üçüncü askeri görüntüleme uydusunu uzaya fırlattığını duyurdu

İran, "Nur-3" adı verilen ülkenin üçüncü askeri görüntüleme uydusunu uzaya gönderdiğini duyurdu.

İran, üçüncü askeri görüntüleme uydusunu uzaya fırlattığını duyurdu

İran İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı İsa Zarepur, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, Devrim Muhafızları Ordusu Hava-Uzay Kuvvetleri tarafından geliştirilen askeri görüntüleme uydusunun, "Kasıd" (Haberci) adlı uydu taşıyıcı roket kullanılarak fırlatıldığını belirtti.

İranlı Bakan, "Nur-3" adı verilen uydunun yer küreden 450 kilometre mesafedeki yörüngeye yerleşme aşamasının başarıyla sonuçlandığını aktardı.

İlk yerli üretim uydusunu Şubat 2009'da uzaya gönderen İran, "Nur-1" adı verilen ilk askeri uydusunu Nisan 2020'de fırlatmıştı. İran, Mart 2022'de de "Nur-2"nin 500 kilometre mesafedeki yörüngeye yerleştirdiğini açıklamıştı.

İran'ın, daha önce uydu yerleştirme girişimlerinin bazıları başarısız olmuştu.

ABD ve Batılı müttefikleri, İran'ın balistik füze faaliyetlerinin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 2231 sayılı kararına aykırı olduğunu, İran'ın "Orta Doğu ve Avrupa'yı tehdit eden kıtalar arası balistik füze programını uydu faaliyetlerinin arkasına gizlediğini" iddia ediyor.

Tahran yönetimi ise geliştirilen füzelerin konvansiyonel olduğunu ve nükleer anlaşmayı destekleyen 2231 sayılı BMGK kararına uygun olduğunu savunuyor.

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