İnternet dünyasının temel taşı Google 25'inci yaşını kutluyor

Stanford Üniversitesinde doktora öğrencisi olan Larry Page ve Sergey Brin isimli iki kişi tarafından 1998 yılında kurulan Google, 25. yaşını kutluyor.

1998 yılında halka açılan ve kısa sürede dünyanın en popüler arama motoru haline gelen Google'da her gün milyarlarca arama yapılıyor.

Gmail ve arama da dahil olmak üzere Google'ın ürünleri artık milyarlarca kişi tarafından kullanılıyor ve kurucu ortakları Larry Page ve Sergey Brin, dünyanın en zengin insanları arasında yer alıyor.

Google, 25'inci yılına özel şu metni paylaştı:

"Bugünkü Doodle Google'ın 25. yılını kutluyor. Google'da geleceğe odaklanmış olsak da doğum günleri aynı zamanda düşünme zamanı da olabilir. 25 yıl önce nasıl doğduğumuzu öğrenmek için anılar arasında bir yürüyüşe çıkalım...

Kader ya da şans eseri, doktora öğrencileri Sergey Brin ve Larry Page, 90'ların sonlarında Stanford Üniversitesi'nin bilgisayar bilimleri programında tanıştılar. Kısa sürede benzer bir vizyonu paylaştıklarını anladılar: World Wide Web'i daha erişilebilir bir yer haline getirmek gibi... İkili, daha iyi bir arama motoru için bir prototip geliştirmek amacıyla yurt odalarından yorulmadan çalıştı. Projede anlamlı bir ilerleme kaydettiklerinde, operasyonu Google'ın ilk ofisine, yani kiralık bir garaja taşıdılar. 27 Eylül 1998'de Google Inc. resmi olarak doğdu.

1998'den bu yana pek çok şey değişti. Bugünkü Doodle'da görülen logomuz da dahil. Ancak misyon aynı kaldı: Dünyadaki bilgileri düzenlemek ve evrensel olarak erişilebilir ve kullanışlı hale getirmek. Dünyanın her yerinden milyarlarca insan arama yapmak, bağlantı kurmak, çalışmak, oyun oynamak ve çok daha fazlası için Google'ı kullanıyor!

Geçtiğimiz 25 yılda bizimle birlikte geliştiğiniz için teşekkür ederiz. Geleceğin bizi nereye götüreceğini birlikte görmek için sabırsızlanıyoruz. "

Google'da ilk aranan kelime Stanford Üniversitesi

Google'da kurulduktan sonra ilk aranan kelimenin Stanford Üniversitesi olduğu bu aramanın kurucular Larry Page ve Sergey Brin tarafından yapıldığı biliniyor.

Google üzerinde yapılan ilk aramanın tam tarihi ve saati bilinmiyor. Ancak, 1998 yılının bahar aylarında yapıldığı tahmin ediliyor.

Google'da günde ortalama 3,5 milyar arama yapılıyor.

Bu, her saniye ortalama 40.000 arama anlamına geliyor.

Google, dünya çapında 190'dan fazla ülkede kullanılıyor ve 100'den fazla dilde arama sonuçları sunuyor.