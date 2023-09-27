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Dünya
AA 27.09.2023 11:26

Yeni Zelanda'nın ulusal kuşu "takahelerin" sayısı koruma programıyla arttı

Yeni Zelanda'da yaşayan ve bir dönem soylarının tükendiği zannedilirken yeniden keşfedilen takahe kuşlarının sayısı uzun yıllardır devam eden koruma ve çoğaltma çabaları sonucu 500'e ulaştı.

Yeni Zelanda'nın ulusal kuşu "takahelerin" sayısı koruma programıyla arttı
[Fotograf: AA]

Nesli tehlike altında olan hayvanlar için dünyanın pek çok yerinde çeşitli koruma programları yürütülüyor.

Yeni Zelanda'da da ülkenin ulusal kuş türlerinden biri kabul edilen ve uzun yıllar neslinin tükendiği zannedilen takahenin korunması için çeşitli çabalar gösteriliyor.

Yaklaşık 10 milyon yıldır Yeni Zelanda coğrafyasında varlığını sürdürdüğü tahmin edilen kuş türünden bugün yaklaşık 500 tane bulunuyor.

Yeni Zelanda Hükümetine bağlı olarak çalışan Tarih ve Doğal Mirası Koruma Departmanı, bölgedeki halkla işbirliği içinde bu kuşun korunması ve çoğalması için "Takahe Koruma Programı" yürütüyor.

Program kapsamında son olarak ağustos ayında 9 çift takahe, doğaya salındı.

Ekim ayında 7 alt yetişkin kuşun ve 2024 yılının başında da 10 kadar yavru takahenin araziye bırakılması planlanıyor.

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