Haber Giriş: 1 Nisan 2023 Cumartesi 18:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
İran topraklarından Pakistan'a saldırı: 4 asker öldü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İran topraklarından militanların düzenlediği silahlı saldırı sonucu 4 Pakistan askeri hayatını kaybetti. Bu, son 3 ayda yaşanan ikinci olay oldu.
Pakistan ordusundan yapılan açıklamada, Belucistan eyaletine bağlı Keç bölgesinde sınırdaki devriye aracına İran topraklarından militanların silahlı saldırı düzenlediği ve 4 askerin yaşamını yitirdiği aktarıldı.
İran makamları ile gerekli iletişimin kurulduğu belirtilen açıklamada, Tahran’dan gelecekte bu tür saldırıların tekrar yaşanmaması için militanlara karşı etkili eylemde bulunması istendi.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Bu, son 3 ayda yaşanan ikinci hadise oldu.
18 Ocak’ta Belucistan eyaletinde militanların İran topraklarından güvenlik güçlerinin konvoyuna saldırısında 4 Pakistan askeri hayatını kaybetmişti.
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