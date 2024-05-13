İran: Taraflar nükleer anlaşmaya dönerse taahhütlerimizi yerine getirmeye hazırız

Abdullahiyan, başkent Tahran'da düzenlenen Arap-İran Diyaloğu Toplantısı'nda konuştu.

Bugün, İran-Arap diyalog aşamasından öte bölgesel diyalog ve işbirliği aşamasına girdiklerini ifade eden Abdullahiyan, "İran, bölge ülkeleri arasındaki ilişkileri güçlendirme konusunda kararlıdır. 13. hükümetimizin dış politikası bu temele dayanmaktadır." dedi.

Abdullahiyan, "Suudi Arabistan ve bölgedeki diğer Arap ülkeleriyle işbirliği, gündemimiz arasında yer alıyor. Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Kuveyt ile ilişkilerde yeni bir aşamadan geçiyoruz. Bahreyn'in siyasi mahkumları serbest bırakmasını da olumlu karşılıyoruz." diye konuştu.

İsrail'in Filistin topraklarını işgalinden kaynaklanan soruna da değinen Abdullahiyan, "Siyonist rejimin (İsrail) silahsızlandırılması ve işgali kaldırılmadıkça bölgede barış, istikrar ve güvenlik sağlanamayacaktır. Filistin meselesi, bölge ülkeleri ile İslam dünyasının bütünlüğünün odak noktası olmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

İran Dışişleri Bakanı, 2018'de ABD'nin tek taraflı çekilmesinden sonra uygulanamayan nükleer anlaşmaya da değindi.

ABD'nin anlaşmadan çekilmesinden bu yana 6 yıl geçtiğine dikkati çeken Abdullahiyan, "İran, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın sunduğu 15. raporda da teyit edildiği gibi taahhütlerine sadık kaldı. Hatta Avrupalıların eylemsizliğine karşı telafi edici önlemlerimiz ve bir yıl boyunca gösterdiğimiz stratejik sabır, yeni bir yaklaşımın benimsenmesine yol açtı. Biz, hükümet olarak ekonomimizi nükleer anlaşmaya bağlamadık." dedi.

İranlı Bakan, "Bununla birlikte yaptırımların kaldırılmasıyla ilgili anlaşma (nükleer anlaşma) konusunda eğer tüm taraflar 2015 anlaşmasına dönmeyi kabul ederse ve diğer taraflardan bu yönde adım görürsek anlaşmadaki taahhütlerimizi yerine getirmeye hazır olduğumuzu belirttik." dedi.

İran ile nükleer anlaşma

İran ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) daimi üyeleri ABD, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa ile Almanya (5+1) arasında 2015'te yaptırımların kaldırılması karşılığında Tahran'ın nükleer faaliyetlerinin düzenlendiği ve denetim altına alındığı bir anlaşma imzalanmıştı.

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın 8 Mayıs 2018'de İran ile nükleer anlaşmadan tek taraflı olarak ülkesini çekmesinden bir yıl sonra İran da anlaşmadaki yükümlülüklerini kademeli olarak durdurmuştu. Nisan 2021'de Viyana'da başlayan ve İran ile nükleer anlaşmanın yeniden canlandırılması ve ABD'nin anlaşmaya katılmasının ele alındığı nükleer görüşmeler, Washington ve Tahran arasındaki bir dizi uzlaşmazlık nedeniyle Eylül 2022 başlarında askıya alınmıştı.

Görüşmelerin yeniden başlatılmasıyla ilgili uluslararası çabalar ise şu ana kadar başarısız oldu.