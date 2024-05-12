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Dünya
AA 12.05.2024 23:49

Kıbrıslı şehidin naaşı 61 yıl sonra bulundu

Kıbrıs'ta Rum çetelerin Türklere yönelik katliamlarının yoğunlaştığı 1963 yılında kaybolan Fuat Niyazi isimli Kıbrıslı Türk'ün kalıntıları 61 yıl sonra bulunarak askeri törenle toprağa verildi.

Kıbrıslı şehidin naaşı 61 yıl sonra bulundu

Kıbrıs Kayıp Şahıslar Komitesinin (KŞK) yürüttüğü çalışmalar sonucu, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) kontrolündeki Larnaka kentinin Trulli köyündeki eski bir maden ocağında bulunan şehit Fuat Niyazi'nin kalıntıları, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) getirilerek askeri törenle Lefkoşa Mezarlığı'ndaki şehitliğe defnedildi.

Niyazi için düzenlenen törene KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre ve Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu’nun yanı sıra sivil ve askeri yetkililer, KŞK temsilcileri, şehit aileleri ile Niyazi’nin ailesi ve sevenleri katıldı.

Niyazi'nin kalıntıları kılınan cenaze namazının ardından askeri kortej eşliğinde mezar başına götürülerek, bir dakikalık saygı duruşu ve saygı atışı sonrasında toprağa verildi.

Kıbrıslı şehidin naaşı 61 yıl sonra bulundu

Şehidin tabutuna sarılı Türkiye ve KKTC bayrakları, Niyazi'nin kardeşi Kemal Eserol’a, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından teslim edildi.

Tatar, törende yaptığı konuşmada, şehit ailelerinin acılarını paylaştığını ifade ederek, Kıbrıs’ta olası bir anlaşmada önceliğin Kıbrıslı Türklerin güvenliğine verileceğini vurguladı.

Tatar, Türkiye’nin etkin ve fiili garantisinin kırmızı çizgi olacağını kaydetti.

Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Feyzioğlu da konu ile ilgili yaptığı paylaşımda, Fuat Niyazi'nin Larnaka'daki ailesini görmek için yola çıktığını ve Rum Yönetimi desteğindeki Kıbrıs Türklerine soykırıma kalkışan alçaklar tarafından kaçırıldığını hatırlatarak, şehidin naaşının kısa bir süre önce eski bir maden ocağında bulunduğunu aktardı.

Kıbrıslı şehidin naaşı 61 yıl sonra bulundu

"Türkiye ve KKTC sonsuza dek birlikte var olacaktır"

Artık Fuat Niyazi'nin dua edilebilecek bir kabri olduğunu kaydeden Feyzioğlu paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"İşte Kıbrıs'ın gerçeği. Artık Kıbrıs Türklerinin bağımsız bir devleti var. Ana vatan Türkiye güçlü, KKTC ile daima omuz omuza. Rum yönetiminin zihniyeti hiç değişmemiş olsa da Kıbrıs Türkleri güvende. Ada'da 50 yıldır barış hakim. Az ötede Gazze'de ise dünyanın gözü önünde, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin aldırmadığı, önlemediği soykırım tüm acımasızlığıyla devam ediyor. Tarihi bilmek, güvenli bir gelecek inşa etmek için zorunlu. Yaşananları unutmak gelecekten vazgeçmek olur. Türkiye ve KKTC sonsuza dek birlikte var olacaktır. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum."

O günlerde 20 yaşında olan Fuat Niyazi, ailesini görmek üzere Larnaka'ya giderken Rum terör örgütü EOKA çeteleri ve onlara destek veren milisler tarafından kaçırılmıştı.

Kıbrıslı şehidin naaşı 61 yıl sonra bulundu

Bir daha haber alınamayan Niyazi'nin akıbeti 61 yıl boyunca bilinmiyordu.

Rum çeteler tarafından katledilerek eski bir maden ocağına gömüldüğü belirlenen Niyazi'nin kalıntıları, Kıbrıs'ta 2 topluma ait kayıpların bulunması amacıyla 1981 yılında kurulan Kayıp Şahıslar Komitesi tarafından Larnaka'da yürütülen kazılarda bulunarak KKTC'ye getirildi.

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