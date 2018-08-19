İran Savunma Bakanı Hatemi: Türkiye'yle iyi komşuluk ilişkilerimiz var

İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Emir Hatemi, İran devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, gündemdeki konulara ve komşu ülkelerle ilişkilere dair değerlendirmelerde bulundu.

İran'ın bölgede Türkiye, Afganistan, Azerbaycan ve Pakistan ile komşuluk ilişkilerinin iyi olduğuna dikkati çeken Hatemi, söz konusu ilişkilerin kardeşlik ve samimiyet esasına dayalı olduğunu söyledi.

İran'ın komşu ülkelere karşı samimi duygular taşıdığını, son süreçte birçok komşu ülkeyi ziyaret ettiğini ve edindiği izlenime göre çok iyi sonuçlar elde edildiğini anlatan Hatemi, bu konuda diplomasiye ve dış siyasete destek verdiklerini dile getirdi.

Hatemi, Genelkurmay Başkanı'nın da birçok komşu ülkeyi ziyaret ederek müspet ve faydalı görüşmeler yaptığını belirtti.

Kaynak: AA