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Almanya'da neo-Nazi yürüyüşüne karşı protesto

Almanya'daki aşırı sağcılar, Hitler’in yardımcısı Rudolf Hess’in ölüm yıldönümünde Berlin’de yürüyüş düzenledi. Yaklaşık iki bin kişi ise yürüyüşü protesto etti.

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Almanyada neo-Nazi yürüyüşüne karşı protesto

Almanya'nın başkenti Berlin'de bir araya gelen neo-Nazi bayraklı göstericiler, Rudolf Hess’in ölüm yıl dönümünde, ellerinde "Hiçbir şeyden pişman değilim" yazılı pankartlarla yürüdü.

Diğer yandan neo-Nazi gösterilerine karşı protesto eylemleri düzenlendi. Berlin'in batısındaki Spandau semtinde düzenlenen protesto gösterisine yaklaşık 2 bin kişinin katıldığı açıklandı.

Siyasi partiler, sendikalar, kiliseler ve sivil toplum örgütlerinin çağrısıyla düzenlenen gösteriye Almanya Aile Bakanı Franziska Giffey, Berlin Eyalet Başbakanı Michael Müller destek verenler arasındaydı.

Gösteride üzerinde "Nazilere yer yok” yazılı balonlarla, "Büyükanneler aşırı sağcılığa karşı,” "Naziler? Hayır, teşekkürler” yazılı pankartlar dikkati çekti.

Polis yetkilileri, Berlin'de aşırı sağcılığı protesto için yedi ayrı gösteri düzenlenmesi için başvuruda bulunulduğunu açıklamıştı.

Kaynak: AP, AFP, Deutsche Welle

Etiketler: yürüyüş, protesto, neo nazi, Berlin, almanya
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