İran Meclis Başkanı Kalibaf, İsrail'in peşini bırakmayacaklarını söyledi

İsrail'in saldırılarına ilişkin yazılı mesaj yayımlayan Kalibaf, saldırılara kesinlikle karşılık verileceğini belirtti.

Saldırılarda yerleşim yerlerinin hedef alındığına işaret eden Kalibaf, "Suçlu Siyonist rejim, yerleşim merkezlerine saldırarak insanlığın en büyük düşmanı ve İran ulusunun her bir ferdinin en vahşi düşmanı olduğunu gösterdi." dedi.

"Bu intikam her ne şekilde olursa olsun alınacak." diyen Kalibaf, "Siyonist rejimin peşini bırakmayacağız. Bu işi onlar başlattı ancak inşallah biz bitireceğiz." ifadelerini kullandı.

İsrail, sabaha karşı İran'ın başkenti Tahran, Tebriz, İsfahan'daki Natanz nükleer tesisi ile Loristan ve Kirmanşah kentlerine saldırılar düzenlemişti.

Saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami dahil üst düzey askeri yetkililer ile 6 nükleer bilim insanı hayatını kaybetmişti.

İsrail'in Tahran'daki saldırılarında sivil yerleşim yerleri de vurulurken çok sayıda sivil vatandaş da hayatını kaybetti.