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Dünya
AA 16.09.2023 21:30

İran: Mahsa Emini'nin babası Emced Emini'ye yönelik suikast girişimi engellendi

İran'da başörtüsü mecburiyetine riayet etmediği gerekçesiyle gözaltına alınan ve polis nezaretinde hayatını kaybeden Mahsa Emini'nin babası Emced Emini'ye yönelik suikast girişiminin engellendiği bildirildi.

İran: Mahsa Emini'nin babası Emced Emini'ye yönelik suikast girişimi engellendi
[Fotograf: AP]

Yetkililer "Terör örgütleriyle iltisaklı birkaç kişinin Ayçi Kabristanı yolunda Mahsa Emini'nin babası Emced Emini'ye suikast girişimi emniyet güçlerinin müdahalesiyle engellendi, şahıslar yakalandı." ifadelerini kullandı.

Emini'nin babasının gözaltına alındığı iddia edilmişti

Öte yandan muhalif haber kaynakları, Mahsa Emini'nin ölüm yıl dönümünde babası Emced Emini'nin Kürdistan eyaletine bağlı Sakkız kentinde evinden çıkarken gözaltına alındığını iddia etmişti.

İran resmi ajansı IRNA ise konuyla ilgili haberinde, iddiayı yalanlayarak Emini'nin babası ve ailesinin Sakkız kentindeki evlerinde olduğunu ve gözaltına alınmadığını duyurmuştu.

Sosyal medyada, Mahsa Emini'nin mezarının olduğu Ayçi Kabristanı'na giden yolların kapatıldığına dair görüntüler paylaşılmıştı.

Başörtüsü mecburiyetine riayet etmediği gerekçesiyle gözaltına alınan Mahsa Emini'nin polis nezaretindeyken ölümünün birinci yılının arifesinde ülkede protestoların yeniden canlanma ihtimali üzerine güvenlik güçleri ülke genelinde tedbirlerini artırmıştı.

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