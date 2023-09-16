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Dünya
AA 16.09.2023 20:30

Çin, Tayvan'a silah satan iki ABD savunma şirketine yaptırım uygulayacak

Çin, egemenlik ihtilafı içinde olduğu Tayvan'a silah satışı nedeniyle ABD'li iki savunma şirketine yaptırım kararı aldı.

Çin, Tayvan'a silah satan iki ABD savunma şirketine yaptırım uygulayacak
[Fotograf: Reuters]

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, yaptığı açıklamada, Pekin yönetiminin, ABD'li Lockheed Martin'in bir birimi ile Northrop Grumman şirketine yaptırım uygulayacağını bildirildi.

Lockheed Martin'in merkezi Missouri eyaletinin Saint Louis şehrinde bulunan radar üreticisi biriminin, Washington yönetiminin 24 Ağustos'ta onay verdiği F-16 donanımı satışının ana üstlenicisi olduğunu ifade eden Sözcü Mao, Northrop Grumman'ın da ABD'nin Tayvan'a çok sayıda silah satışında yer aldığını belirtti.

Mao, Yabancı Karşıtı Yaptırımlar Yasası uyarınca uygulanacak tedbirlerin içeriğine dair bilgi vermezken Tayvan'a silah satışlarının, "tek Çin ilkesini ve Çin-ABD diplomatik ilişkilerinin temelini oluşturan Üç Ortak Bildiri'yi ihlal ettiğini", "uluslararası hukuka ve uluslararası ilişkilerin temel normlarına aykırı olduğunu" ve "Çin'in egemenliğini ve güvenlik çıkarlarını ihlal ettiğini" savundu.

Washington yönetimi, 24 Ağustos'ta Tayvan'a 500 milyon dolarlık F-16 kızılötesi arama takip sistemi ve ilgili ekipmanın satışına onay vermişti.

Çin, Eylül 2022'de, Tayvan'a 1,1 milyar dolarlık silah satışında payları olduğu gerekçesiyle ABD'li Boeing Defense ve Raytheon şirketlerinin üst yöneticileri Ted Colbert ile Greg Hayes'e yaptırım uygulama kararı almıştı.

Çin Ticaret Bakanlığı, 16 Şubat'ta, Lockheed Martin ile Raytheon'un füze ve savunma sistemleri üreten birimini "güvenilmez kuruluşlar listesine" alındığını bildirmişti.

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