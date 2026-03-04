İran lideri Hamaney'in cenaze töreni ertelendi

İran resmi haber ajansı IRNA’ya göre, İslami Tebliğ Konseyi Başkanı Muhsin Mahmudi başlangıçta cenaze töreninin bu gece İmam Humeyni Camii’nde başlayacağını ve üç gün süreceğini açıklamıştı.

Ancak ABD ve İsrail’in ülke genelinde birçok noktayı hedef alan saldırıların devam etmesi üzerine planlar değişti. Yoğun halk katılımı talebi ve altyapı hazırlıkları nedeniyle törenin ertelendiği bildirildi.

ABD-İsrail’in İran’a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ABD-İsrail saldırılarında 787 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.