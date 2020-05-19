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İran Lideri Hamaney'den Batı Şeria'ya silahlanma çağrısı
[Fotoğraf: AA]
İran Lideri Ali Hamaney, Batı Şeria'daki halka silahlanma çağrısı yaptı.
Sosyal medya sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı paylaşımda Hamaney, "Batı Şeria da Gazze gibi silahlanmalıdır. Filistinlilerin yaşadığı zorlukları azaltabilecek tek şey güçtür." ifadelerini kullandı.
Hamaney, "Taviz vermek bu gaspçı, kötü ve kurda benzeyen yapının zalimliğini biraz bile azaltmayacaktır." mesajını paylaştı.
Etiketler: Ali Hamaney Batı Şeria iran filistinSon Güncelleme: 19 Mayıs 2020 Salı 15:47
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