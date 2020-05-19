İngiltere'de yapılan bir araştırma, çarpıcı sonuçlar ortaya koydu.

Buna göre virüse yakalananların yüzde 15 ila 20'si hastane ortamında enfekte oluyor.

Aynı istatistiklere göre İngiliz sağlık çalışanlarının yüzde 7'si koronavirüs taşıyor; ancak belirti göstermiyor.

Ülkede bu süreçte 119 sağlık çalışanı ise hayatını kaybetti. Hükümetin sağlık çalışanlarına yeterli koruyucu malzeme sağlayamadığına yönelik eleştiriler giderek artıyor.

İspanya

İspanya'da da durum çok farklı değil. Ülkede 50 bin sağlık çalışanı virüse yakalandı.

Bu rakam toplam vaka sayısının 5'te 1'i.

Almanya

Almanya'da da 20 binden fazla sağlık çalışanı koronavirüse yakalandı.

19 bin 100 sağlık çalışanı virüsü yenerken 61'i hayatını kaybetti.

Salgından en çok etkilenen ülkelerden ABD, İtalya ve Rusya'da da benzer durumlar yaşanıyor.

Binlerce sağlık çalışanı koruyucu ekipman eksikliği yüzünden enfekte oldu, onlarcası hayatını kaybetti.

Birçok ülkede sağlıkçılar, yetersiz ekipman ve uygunsuz koşullarda çalıştıkları gerekçesiyle yönetimlere tepki gösteriyor.