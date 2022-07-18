İran Sağlık Bakanı Behram Einullahi, yaptığı açıklamada, ülkede COVID-19 salgınında 7’nci dalganın başladığını belirterek, aşı olunması ve kalabalık kapalı mekanlarda maske takılması çağrısı yaptı.

Ülkede son 24 saatte 5 bin 751 yeni vaka tespit edildi, 13 kişi virüsten hayatını kaybetti.

Bakanlık, yeni vakalardan 516'sının sağlık durumunun kritik olduğunu ifade ederek, 656’sının ise hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

İran’da salgının başlamasından bu yana 7 milyon 278 bin 478 kişide COVID-19 tespit edilirken, 141 bin 499 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.