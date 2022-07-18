Haber Giriş: 18 Temmuz 2022 Pazartesi 05:38Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
ABD’de, alışveriş merkezinde silahlı saldırı: 4 ölü
[Fotograf: AP]
ABD’nin Indiana eyaletine bağlı Indianapolis kentindeki bir alışveriş merkezine düzenlenen silahlı saldırıda, saldırgan dahil 4 kişi öldü.
Indianapolis’teki Greenwood Park Alışveriş Merkezi'nin yemek alanında silahlı bir kişi tarafından etrafa ateş açıldı.
Saldırganın, yasal olarak silah bulunduran bir kişi tarafından vurularak öldürüldüğü açıklandı.
Olayda, saldırgan dahil 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Polis, olaya ve saldırgana ilişkin incelemesini sürdürüyor.
Etiketler: ABD
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