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Dünya
AA 22.05.2023 13:45

İran, İsrailli aşırı sağcı Bakan Ben-Gvir'in Mescid-i Aksa baskınını kınadı

İran, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskına tepki gösterdi.

İran, İsrailli aşırı sağcı Bakan Ben-Gvir'in Mescid-i Aksa baskınını kınadı
[Fotograf: AA]

Konuya ilişkin İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani'nin açıklaması, bakanlığın internet sitesinde yayınlandı.

Olayın kınandığı açıklamada, "Kudüs, Filistin'in bir bütün halinde ve ebedi başkentidir, öyle kalacaktır. Siyonist işgalcilerin bu şehre ve İslam mabetlerine art arda saldırıları onun gerçekliğini ve tarihsel durumunu değiştirmeyecektir." ifadeleri kullanıldı.

Ben-Gvir'in provokatif Aksa baskını

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, 21 Mayıs Pazar günü, özel korumaları ve İsrail güçlerinin yoğun koruması altında Harem-i Şerif'e girmişti.

Ben-Gvir, daha önce de 3 Ocak’ta Mescid-i Aksa’ya girmiş ve bu eylemi ile 5 yıl sonra Mescid-i Aksa'ya giren görevdeki ilk İsrailli Bakan olmuştu.

İsrailli aşırı sağcı Bakan Ben-Gvir'in bu baskını, işgal altındaki Filistin topraklarında tepkiyle karşılanmış ve gerilimi tırmandırmıştı.

Filistin yönetimi ve Müslüman ülkelerin yanı sıra ABD’nin de dahil olduğu Batı ülkelerinden Ben-Gvir’in provokatif eylemine karşı tepkiler gelmişti.

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