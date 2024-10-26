Açık 16.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 26.10.2024 12:42

İran: İsrail'in saldırısına karşı meşru müdafaa hakkına sahibiz

İran Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in saldırısına ilişkin yazılı açıklama yayımladı. Saldırının kınandığı belirtilen açıklamada, İsrail'in İran'daki "askeri tesislere yönelik saldırgan eyleminin" uluslararası hukuka aykırı olduğu belirtildi.

İran: İsrail'in saldırısına karşı meşru müdafaa hakkına sahibiz
[Fotograf: Reuters]

Açıklamada, "İran'ın yetkili makamları tarafından defalarca vurgulandığı gibi İran, kendisini yabancı saldırı eylemlerine karşı Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'nın 51'inci maddesinde yer aldığı üzere meşru müdafaa hakkına dayanarak savunma hakkına sahip ve yetkili görmektedir." ifadelerine yer verildi.

Saldırıyı kınayan ülkelere teşekkür edilen açıklamada, İran'ın, halkının güvenliği ve hayati çıkarlarını korumak için tüm imkanlarını kullanacağı vurgulandı.

"ABD ve bazı Batılı ülkelerin desteğiyle Gazze'de soykırım suçu işleyen ve Lübnan'da saldırganlığını sürdüren İsrail'in bölgedeki güvensizlik ve gerilimin kaynağı" olduğu belirtildi.

Bakanlık ayrıca, BM Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi ve 1949 Cenevre Sözleşmeleri'ne üye tüm ülkeleri, uluslararası hukuku ve BM Şartı'nı ağır şekilde ihlal eden İsrail'e karşı acil ve ortak eylemde bulunmaya çağırdı.

ETİKETLER
İran İsrail
Sıradaki Haber
Soykırımcı İsrail ordusunun Cibaliya'da bir evi bombalaması sonucu 3 kişi öldü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:27
Terör örgütüne 'Gürz' darbesi: 55 gözaltı
13:25
Türkiye, İsrail'in İran'a saldırısını 'en güçlü şekilde' kınadı
13:21
Ürdün ordusu: Hiçbir askeri uçağın hava sahamızı geçmesine izin vermedik
13:18
Avustralya'da iki küçük uçağın çarpışması sonucu 3 kişi öldü
13:18
Marmarabirlik ürün alım fiyatlarını açıkladı
13:16
Gazze'deki Sivil Savunma: İsrail'in bombaladığı evlerden aldığımız çağrılara cevap veremiyoruz
"Apollon Kutsal Alanı"nda 1903 yıl önceki depremin izlerine ulaşıldı
"Apollon Kutsal Alanı"nda 1903 yıl önceki depremin izlerine ulaşıldı
FOTO FOKUS
MSB, Somali Deniz Görev Grubu'nun Oruç Reis'e refakat görüntülerini paylaştı
MSB, Somali Deniz Görev Grubu'nun Oruç Reis'e refakat görüntülerini paylaştı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ