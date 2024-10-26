İran: İsrail'in saldırısına karşı meşru müdafaa hakkına sahibiz

Açıklamada, "İran'ın yetkili makamları tarafından defalarca vurgulandığı gibi İran, kendisini yabancı saldırı eylemlerine karşı Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'nın 51'inci maddesinde yer aldığı üzere meşru müdafaa hakkına dayanarak savunma hakkına sahip ve yetkili görmektedir." ifadelerine yer verildi.

Saldırıyı kınayan ülkelere teşekkür edilen açıklamada, İran'ın, halkının güvenliği ve hayati çıkarlarını korumak için tüm imkanlarını kullanacağı vurgulandı.

"ABD ve bazı Batılı ülkelerin desteğiyle Gazze'de soykırım suçu işleyen ve Lübnan'da saldırganlığını sürdüren İsrail'in bölgedeki güvensizlik ve gerilimin kaynağı" olduğu belirtildi.

Bakanlık ayrıca, BM Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi ve 1949 Cenevre Sözleşmeleri'ne üye tüm ülkeleri, uluslararası hukuku ve BM Şartı'nı ağır şekilde ihlal eden İsrail'e karşı acil ve ortak eylemde bulunmaya çağırdı.