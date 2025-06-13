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Dünya
AA 13.06.2025 13:11

İran, İsrail'in saldırısı üzerine BMGK'yı olağanüstü toplantıya çağırdı

İran, İsrail'in saldırıları üzerine Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) olağanüstü toplantı çağrısı yaptı.

İran, İsrail'in saldırısı üzerine BMGK'yı olağanüstü toplantıya çağırdı

İran resmi ajansı IRNA'ya göre, İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği, BMGK'ya gönderdiği acil durum mektubunda, İsrail'in "İran'daki nükleer tesislerine saldırıları ve askeri yetkililere suikastlarını" kınadı.

İran'ın BM Daimi Temsilciliği, İsrail'in bu saldırılarından dolayı sorumlu tutulması için BMGK'ya acil toplantı çağrısı yaptı.

İsrail güvenlik kabinesi dün akşam toplanmış, sabaha karşı Başbakan Binyamin Netanyahu, İran'a yönelik kapsamlı bir saldırı başlattıklarını açıklamıştı.

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