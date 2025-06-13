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Dünya
TRT Haber 13.06.2025 13:07

Trump: Bir sonraki saldırılar daha da vahşi olacak

ABD Başkanı Donald Trump, İran’a nükleer program konusunda anlaşma yapmaları için defalarca fırsat verildiğini ancak Tahran yönetiminin bu şansı değerlendiremediğini söyledi. Trump, "Bir sonraki saldırılar daha da vahşi olacak" dedi.

Trump: Bir sonraki saldırılar daha da vahşi olacak

ABD Başkanı Donald Trump, İran’a nükleer program konusunda anlaşma yapmaları için defalarca fırsat verildiğini ancak Tahran yönetiminin bu şansı değerlendiremediğini söyledi.

Trump, yaptığı açıklamada, “İran geriye hiçbir şey kalmadan anlaşma yapmalı ve bir zamanlar İran İmparatorluğu olarak bilinen yapıdan geriye kalanları kurtarmalıdır.” ifadelerini kullandı.

Katil İsrail İran'a saldırdı
Katil İsrail İran'a saldırdı

İran tarafına net bir mesaj verdiğini belirten Trump, “İran’a anlaşma yapmalarını söyledim. Ne kadar çabaladıklarının ve ne kadar yaklaştıklarının hiçbir önemi yok; sadece yapamadılar.” dedi.

“Bu durumun sonlandırılmasının zamanı geldi” diyen Trump, “Planlanan bir sonraki saldırılar daha da vahşi olacak.” uyarısında bulundu.

Katil Netanyahu'dan Trump'a teşekkür

ABD Başkanı Donald Trump, katil İsrail'in İran'a düzenlediği saldırılar sonrası yaptığı ilk açıklamada, İran ile nükleer müzakere sürecini devam ettirmeyi umduklarını belirterek, "Gerekirse İsrail'i savunacağız." demişti.

Trump, "İran nükleer bomba sahibi olamaz ve müzakere masasına geri dönmeyi umuyoruz. Göreceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

Katil Netanyahu, İran'a düzenlenen saldırının ardından ABD Başkanı Trump'a teşekkür ederek "yaşasın Amerika" demişti.

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