İran Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İngiltere Büyükelçiliğinin Geçici Maslahatgüzarı Isabelle Marsh, İran'a yönelik asılsız suçlamaların sürdürülmesini protesto etmek amacıyla Dışişleri Bakanlığına çağrıldı." ifadesine yer verildi.

İngiltere'nin Tahran'a yönelik yeni yaptırımlarının "siyasi" olarak nitelendirildiği açıklamada, "göçmenlere ve Müslümanlara karşı en ağır ayrımcılığa izin veren ve uluslararası hukuka aykırı olarak mültecileri zorla Ruanda'ya nakleden bir ülkenin insan haklarından söz edecek durumda olmadığı" ifade edildi.

İngiliz Maslahatgüzar Marsh ise İran'ın tepkisini Londra'ya ileteceğini aktardı.

İngiltere, İran'daki "insan hakları ihlalleri" gerekçesiyle önceki gün İranlı bazı yargı yetkilileri, üst düzey askeri yetkililer ve iki bölge valisi hakkında yaptırım kararı almıştı.