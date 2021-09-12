Resmi ziyaret için Tahran'a gelen Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi tarafından kabul edildi. Görüşmeden sonra ortak basın toplantısı düzenlendi.

Reisi, İran ve Irak demir yolu hattını geliştirmek istediğini ve Basra ile Şelemçe arasındaki tren hattı projesinin de hızlandırılacağını belirterek "Sayın Kazımi bugünkü toplantıda vizelerin kaldırıldığını haber verdi ve bu güzel bir haberdi. Kazımi erbain törenleri için daha fazla ziyaretçi kabul edeceklerini söyledi." ifadelerini kullandı.

"Düşman" olarak nitelendirdiği güçlerin çabalarına rağmen İran ile Irak arasında iyi ilişkilere şahit olmayı temenni ettiklerini aktaran Reisi, para transferi ve bankacılık faaliyetlerini de ele aldıklarını söyledi.

Tahran'a 2'nci ziyaretini gerçekleştirdiğini ve bunun da iki ülke arasındaki ilişkilerin öneminin bir göstergesi olduğunu belirten Kazımi de 1400 kilometrelik ortak sınıra sahip oldukları İran ile iyi ilişkiler istediklerini söyledi.

Tahran yönetimi, vizelerin kaldırılması ile ilgili daha önce de Bağdat'a teklifte bulunmuştu ancak Irak tarafı bunu kabul etmemişti.