Haber Giriş: 24 Nisan 2021 Cumartesi 12:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
İran iki ülkeye uçak seferlerini durdurdu
[Fotoğraf: AFP]
İran, salgının dünya genelindeki yeni dalgasını ilk karşılayan ülkelerden biri olan Hindistan ve Pakistan'a uçak seferlerini durdurdu.
İran Ulusal Havacılık Kurumu Sözcüsü Muhammed Hasan Zibahş, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Açıklamada, bu gece 24.00'ten itibaren Hindistan ve Pakistan'a uçak seferlerinin duracağını aktaran Zibahş, bu iki ülkeden bağlantı uçuşlarının da yasak olduğunu belirtti.
Zibahş, hâlihazırda 41 ülkeye uçuş kısıtlamasının olduğunu hatırlatarak, "çok riskli" listesinde yer alan ülkelerden gelen misafirlerin İran'da yeniden Kovid-19 testi yaptırmaları gerektiğini ifade etti.
Etiketler: İran Pakistan Hindistan Koronavirüs Tedbirleri
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