Kurulduğu günden bu yana dünyanın her yerinde ihtiyaç sahiplerine ulaşan Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), bu yıl da "Kardeşini Unutma, Beklenen Sensin" temasıyla yardıma muhtaçların umudu oldu.

Diyanet İşleri Başkanlığı koordinesinde ülke genelindeki hayırseverlerin yaptığı bağışlar, TDV aracılığıyla dünyanın farklı coğrafyalarındaki çok sayıda insanın yüzünü güldürdü.

TDV görevlileri birçok ülkede olduğu gibi Nepal'de de zor şartlarda yaşayan ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşarak hazırlanan yardım kolilerini ülkenin farklı bölgelerindeki 50 bin ihtiyaç sahibine ulaştırdı.

"Türklere minnettarız"

TDV ile birlikte çalışan İslami Sangh Nepal Organizasyonu'nun Nepal Sorumlusu Khursheed Alam İslahi, Türk ve Nepal hükümetlerinin ilişkilerinin iyi bir noktada olduğunu söyledi.

Türkiye'nin yardımlarının Nepal halkını memnun ettiğini anlatan İslahi, ülkelerinde 2015'te yaşanan büyük depremler sonrası ilk yardımlarına koşan ülkenin Türkiye olduğunu hatırlattı.

Türkiye'deki birçok yardım kuruluşu ile çalıştıklarını ve sürekli kendilerini desteklediklerini ifade eden İslahi, "Türkler sadece Müslümanlara değil tüm ihtiyaç sahiplerine yardım ediyor. İnsani yardım konusunda dünyaya öncülük ediyor. Türklerle çalışmaktan çok memnunuz. Türklere minnettarız. Türkiye'den en büyük isteğimiz, eğitim konusunda daha çok destek vermeleri." dedi.