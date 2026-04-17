Dünya
AA 17.04.2026 22:31

İran: Hürmüz Boğazı'ndan geçişler İranlı yetkili makamlarla koordineli olarak gerçekleştirilecek

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Hürmüz Boğazı'ndan gemi geçişlerinin İran tarafından belirlenen rota ve koordinasyon çerçevesinde sağlanacağını duyurdu.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İran Devlet Televizyonu’na, Hürmüz Boğazı’nın Lübnan'daki ateşkes süresinin sonuna kadar tüm ticari gemilere açılmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

“Medya ve halk, karşı tarafın medya oyunlarına itibar etmemelidir.” diyen Bekayi, “Hürmüz Boğazı'ndan gemi geçişleri, İran tarafından belirlenen rotada ve ilgili İran makamlarıyla koordineli olarak gerçekleştirilecektir. Bu karar yalnızca Dışişleri Bakanlığı’nın değil, ülkenin karar alma mekanizması çerçevesinde 8 Nisan’da ilan edilen ateşkesteki taaddütler doğrultusunda alınan bir kararıdır. Karşı tarafın yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda İran gerekli önlemleri alacaktır.” ifadesini kullandı.

Bekayi ayrıca ABD ile varılan iki haftalık ateşkese ilişkin, “Şu ana kadar ateşkesin uzatılmasına dair değerlendirme yapılmadı. Ateşkesin çerçevesi açık, iki hafta.” dedi.

Hürmüz Boğazı’na yönelik deniz ablukasıyla ilgili de konuşan Bekayi, “ABD'nin deniz ablukası ateşkesin ihlali olarak değerlendirilmektedir ve İran buna yönelik önlemler alacak.” şeklinde konuştu.

ABD Suriye'deki tüm önemli askeri üslerin devir teslim işlemlerini tamamladı
