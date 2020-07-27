Rebii'nin ofisinden yapılan açıklamada, Hükümet Sözcüsü'nün, görülen belirtiler üzerine yaptırdığı COVID-19 testinin pozitif çıktığı ve evinde istirahat ettiği belirtildi.

Açıklamada Rebii'nin daha sonra yakın gözlem için hastaneye yatırıldığı aktarıldı.

Hükümet Sözcüsü'nün bu nedenle haftalık basın toplantısı da iptal edildi.