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İran Hükümet Sözcüsü koronavirüse yakalandı
[Fotoğraf: AA]
İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii'nin koronavirüse (COVID-19) yakalandığı bildirildi.
Rebii'nin ofisinden yapılan açıklamada, Hükümet Sözcüsü'nün, görülen belirtiler üzerine yaptırdığı COVID-19 testinin pozitif çıktığı ve evinde istirahat ettiği belirtildi.
Açıklamada Rebii'nin daha sonra yakın gözlem için hastaneye yatırıldığı aktarıldı.
Hükümet Sözcüsü'nün bu nedenle haftalık basın toplantısı da iptal edildi.
Etiketler: ali rebii iran'da koronavirüsSon Güncelleme: 27 Temmuz 2020 Pazartesi 13:35
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