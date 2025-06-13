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Dünya
AA 13.06.2025 10:17

İran Genelkurmay Başkanlığı: Bu suça verilecek cevabın sınırı kalmamıştır

İran Genelkurmay Başkanlığı, "İsrail'in saldırılarıyla tüm kırmızı çizgileri aştığını ve saldırıya karşılık için hiçbir sınır tanımayacaklarını" duyurdu.

İran Genelkurmay Başkanlığı: Bu suça verilecek cevabın sınırı kalmamıştır

İran Genelkurmay Başkanlığı, Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri'nin de hayatını kaybettiği İsrail'in saldırılarına ilişkin açıklama yayımladı.

Saldırılarda, Bakıri ile birlikte Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, Tümgeneral Gulam Ali Reşid, bilim insanları, aralarında kadınlar ve çocukların da olduğu sivillerin hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada, "Kudüs'ü işgal eden terör rejimi artık tüm kırmızı çizgileri aşmışken, bu suça verilecek cevabın sınırı kalmamıştır." ifadelerine yer verildi.

İsrail, İran'da birçok kente saldırı düzenledi

İsrail, sabaha karşı İran'ın başkenti Tahran, Tebriz, İsfahan'daki Natanz nükleer tesisi ile Loristan ve Kirmanşah kentlerine saldırılar düzenlemişti.

Saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami dahil üst düzey askeri yetkililer ile 6 nükleer bilim insanı hayatını kaybetmişti.

İsrail'in Tahran'daki saldırılarında sivil yerleşim yerleri de vurulurken aralarında kadın ve çocukların da olduğu çok sayıda sivil vatandaşın da yaşamını yitirdiği bilgisi verilmişti.

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