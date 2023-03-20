İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Fransız polisinin protestolara karşı şiddete başvurması, bu ülke hükümetinin demokrasi ve ifade özgürlüğü ilkelerine bağlı olmadığının bir göstergesidir." değerlendirmesinde bulundu.

Paris yönetimine "insan hakları konusunda çifte standarttan ve konuyu araçsallaştırmaktan vazgeçmesini tavsiye ettiklerini" belirten Kenani, "Fransa, protestolara karşı şiddete başvurmaktan vazgeçmelidir." ifadelerini kullandı.

Fransa'da hükümetin emeklilik yaşını 2 yıl yükselten yasa tasarısını oylama yapmadan meclisten geçirme kararı üzerine 16 Mart'ta patlak veren ve bugün de devam eden protestolara güvenlik güçleri müdahale etmişti.

Paris, Marsilya, Bordo, Nantes ve Amiens başta olmak üzere birçok kentte düzenlenen protestolarda göstericilerle polis arasında sert arbedeler yaşanmıştı. Protestolar sırasında şu ana kadar 500'den fazla göstericinin gözaltına alındığı, göstericilerden 283'ünün daha sonra serbest bırakıldığı açıklanmıştı.