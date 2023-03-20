UBS, Credit Suisse'in satın alınmasında anlaşma sağlandığını açıkladı.

Açıklamada, satın almanın UBS hissedarlarına önemli ölçüde sürdürülebilir değer katacağı ve bankanın küresel varlık yöneticisi konumunu güçlendireceği belirtildi.

Satın alma görüşmelerinin İsviçre Maliye Bakanlığı, İsviçre Finansal Piyasalar Düzenleme Kurulu (FINMA) ve İsviçre Merkez Bankası (SNB) tarafından başlatıldığına işaret edilen açıklamada, satın almayı İsviçre resmi kurumlarının desteklediği kaydedildi.

Açıklamada, Credit Suisse hissedarlarının sahip oldukları her 22,48 hisse karşılığında 1 UBS hissesi alacağı, bunun hisse başına 0,76 İsviçre frangı olduğu ve toplam alım bedelinin 3 milyar İsviçre frangı olacağı belirtildi.

SNB'nin konuyla ilgili açıklamasında, UBS'nin Credit Suisse'i satın almasını desteklemek için önemli miktarda likidite yardımı sağlanacağı aktarıldı.

Credit Suisse'in UBS tarafından satın alınmasıyla, finansal istikrarın güvence altına alınacağı ve İsviçre ekonomisinin korunacağı ifade edilen açıklamada, her iki bankanın da SNB'nin imkanlarına sınırsız erişime sahip olduğu ve buradan likidite temin edebileceği belirtildi.

Açıklamada, Federal Konsey'in Acil Durum Yönetmeliği'ne bağlı olarak, Credit Suisse ve UBS'in toplam 100 milyar İsviçre frangına kadar likidite yardım kredisi alabileceğine işaret edilerek, önemli miktarda likidite sağlanmasının her iki bankanın da gerekli finansmana erişimini sağlayacağı, bunun finansal sistemin istikrarına katkıda bulunacağı belirtildi.

Bu hafta, ABD'de başlayan bankacılık krizinin ardından Avrupa'da da Credit Suisse paniği yaşanmıştı.

İsviçre'nin en büyük ikinci bankası konumundaki 167 yıllık Credit Suisse'in en büyük ortağı Suudi Ulusal Bankası'nın sermaye artırımı yapmayacaklarını duyurmasıyla bankanın hisse senedi fiyatında hızla düşüş yaşanmış ve satış baskısı piyasa geneline yayılmıştı.

Credit Suisse'in SNB'den 50 milyar İsviçre frangı (54 milyar dolar) borçlanacağını açıklaması da piyasadaki paniği gidermemişti.