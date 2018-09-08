İran Erbil’de İKDP kampını vurdu: 16 ölü 40 yaralı

İran güçleri, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nde (IKBY) faaliyet gösteren İran-Kürdistan Demokrat Partisi'ne (İKDP) ait bir kampa saldırı düzenledi. Saldırıda, aralarında üst düzey isimlerin de olduğu 16 İKDP'li öldü, yaklaşık 40 kişi yaralandı.

İKDP Konseyi Üyesi Kemal Kerimi, gazetecilere yaptığı açıklamada, öğle saatlerinde İran tarafından İKDP siyasi bürosu ve çevresine birkaç füze saldırısı düzenlendiğini ifade etti.

Kerimi, saldırılarda 16 İKDP'linin öldüğünü ve 40 kişinin yaralandığını söyledi.

Kemal Kerimi ayrıca İKDP üst düzey yetkililerinden Mustafa Mevludi'nin sağlık durumunun iyi olduğunu aktardı.

İran'ın her zaman kendilerine tehditler savurduğunu belirten Kerimi, "İran, açık bir şekilde karargahlarımıza saldırı yapma tehdidinde bulunuyor. Bugünkü saldırının, toplantı esnasında yapılması tesadüf değil." dedi.

Devrim Muhafızları Ordusu saldırının görüntülerini yayınladı

Saldırının görüntülerini yayınlayan İran devlet televizyonu, Devrim Muhafızları Ordusu'nun İKDP'nin merkez binasına füze saldırısı düzenlediğini duyurdu.

Devrim Muhafızları Ordusu'nun İKDP merkezini karadan karaya 5 füze ile hedef aldığı belirtildi.

İKDP saldırıyı doğruladı

Yerel medyada yer alan haberlere göre, Koysancak ilçesindeki İKDP kampı toplantı sırasında hedef alındı. Saldırıda yaralananlar arasında İKDP'nin üst düzey yetkililerden Mustada Mevludi'nin de bulunduğu belirtildi.

Öte yandan İKDP'den yapılan açıklamada da söz konusu saldırı doğrulandı, saldırı sonucu ölü ve yaralıların olduğu bilgisi paylaşıldı ancak sayı belirtilmedi.

Açıklamada, İran'a ait insansız hava araçlarının bölgede keşif uçuşu yaptıktan sonra söz konusu kampa yoğun bir saldırı düzenlediği kaydedildi.

IKBY'den İran'a kınama

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), İran güçlerinin Erbil'de faaliyet gösteren İran-Kürdistan Demokrat Partisi'ne (İKDP) ait kampa düzenlediği saldırıyı kınadı.

IKBY Başbakanlığı resmi internet sayfasından yayınlanan açıklamada, komşu ülkelerden IKBY topraklarına saldırı düzenlenmesinin "kabul edilemez" olduğu belirtildi.

Bu tür saldırıların IKBY'nin istikrarı ve güvenini hedef aldığına işaret edilen açıklamada, "Bu saldırıların tekrarlanmamasını ve IKBY'nin yasalarına saygı duyulmasını istiyoruz. IKBY, çekişmelerin sahası olmamalı." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, hayatlarını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar dilendi.

Barzani saldırıyı kınadı

Eski Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı ve Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Genel Başkanı Mesud Barzani yaptığı yazılı açıklamada, İran güçlerinin İKDP'ye ait bir kampa düzenlediği saldırıyı kınadı.

IKBY’nin çekişmelerin sahası olmaması gerektiğini vurgulayan Barzani, "Bölgenin önünde birtakım sorun ve tehditler mevcut. Tüm taraflara barışçıl bir şekilde sorunları çözüme kavuşturma çağrısı yapıyorum." ifadelerini kullanmıştı

İran'a muhalif İKDP, 1996'dan bu yana IKBY'nin Erbil kentindeki kamplarda faaliyet gösteriyor. O tarihten bu yana İran'ın ilk kez bu büyüklükte bir saldırı gerçekleştirdiği belirtiliyor.

Kaynak: AA