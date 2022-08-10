Haber Giriş: 10 Ağustos 2022 Çarşamba 16:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
İran donanması: Kızıldeniz'de gemimize yapılan saldırıya müdahale ettik
[Fotoğraf: Reuters Arşiv]
İran, ülkeye ait bir ticari geminin Kızıldeniz yakınlarında seyir halinde iken kimliği belirlenemeyen teknelerin saldırısına uğradığını açıkladı. İran donanması gemiye müdahale etti.
İran Deniz Kuvvetleri Operasyonlarından Sorumlu Komutan Yardımcısı Amiral Mustafa Taceddini, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, dün gece Kızıldeniz güzergahında saldırıya uğrayan seyir halindeki bir ticari gemiden yardım çağrısı alındığını duyurdu.
Bunun üzerine yakınlarda bulunan İran donanmasına ait birliklerin bölgeye giderek olaya müdahale ettiğini aktaran Taceddini, kimliği belirlenemeyen teknelere "Cameran" muhribinin komutasındaki eskort gemilerinden ateş açıldığını, sonrasında saldırgan teknelerin bölgeden kaçtığını açıkladı.
Etiketler: İran
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