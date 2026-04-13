İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nden Trump'ın "deniz ablukası" tehdidine tepki

Bekayi, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, ABD Başkanı Trump'ın, İran'a "deniz ablukası" uygulama tehditlerine tepki gösterdi.

Trump'ın bu adımıyla kendisine zarar vereceğine işaret eden Bekayi, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Yasa dışı bir tercih savaşını, küresel ekonomiye karşı bir tercih intikamı ile kazanmak mümkün mü? Kendi yüzüne inat olsun diye burnunu kesmek hiç mantıklı olur mu?"

ABD Başkanı Trump dün, İran'la Pakistan'da gerçekleşen müzakere sürecinin başarısızlığa uğramasının ardından sosyal medya platformunda yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı'nı abluka altına alma sürecini başlatacaklarını iddia etmişti.