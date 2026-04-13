AA 13.04.2026 19:19

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nden Trump'ın "deniz ablukası" tehdidine tepki

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a "deniz ablukası" uygulama tehditlerine tepki göstererek, "yasa dışı savaşın, küresel ekonomiye karşı intikam eylemleriyle kazanılamayacağı" değerlendirmesini yaptı.

Bekayi, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, ABD Başkanı Trump'ın, İran'a "deniz ablukası" uygulama tehditlerine tepki gösterdi.

Trump'ın bu adımıyla kendisine zarar vereceğine işaret eden Bekayi, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Yasa dışı bir tercih savaşını, küresel ekonomiye karşı bir tercih intikamı ile kazanmak mümkün mü? Kendi yüzüne inat olsun diye burnunu kesmek hiç mantıklı olur mu?"

ABD Başkanı Trump dün, İran'la Pakistan'da gerçekleşen müzakere sürecinin başarısızlığa uğramasının ardından sosyal medya platformunda yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı'nı abluka altına alma sürecini başlatacaklarını iddia etmişti.

Sıradaki Haber
Trump'tan İran'a "abluka" tehdidi: Yaklaşanlar derhal imha edilecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:08
Bakan Gürlek'ten "FETÖ ile mücadele" vurgusu
20:07
Bakan Fidan'dan diplomasi trafiği
20:04
Bakan Çiftçi, Emniyet envanterine alınan T-70 helikopteriyle ilk uçuşunu gerçekleştirdi
19:36
Bakan Çiftçi: Gök vatanda tam hakimiyet hedefiyle ilerliyoruz
19:29
Bakan Güler, resmi ziyaret kapsamında Katar'a gitti
19:41
AK Parti Sözcüsü Çelik: Ateşkes ortamının muhakkak surette korunması ve devam ettirilmesi gerekir
Hakkari'de heyelan nedeniyle entegre katı atık tesisi zarar gördü
Hakkari'de heyelan nedeniyle entegre katı atık tesisi zarar gördü
FOTO FOKUS
Uluslararası Anadolu Ankası-2026 Tatbikatı'ndan ilk görüntüler TRT Haber'de
Uluslararası Anadolu Ankası-2026 Tatbikatı'ndan ilk görüntüler TRT Haber'de
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ