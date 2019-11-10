İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) göre, başkent Tahran'da düzenlediği basın toplantısında İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyid Abbas Musevi, İran-Türkiye ilişkilerini değerlendirdi.

Musevi, "Sayın Erdoğan'ın karışıklıkların diğer ülkelere de sıçrayabileceğine yönelik açıklaması yerinde ve önemli bir uyarıdır çünkü bazı gizli eller İslam ülkelerinde ihtilaf ve karışıklık çıkartmak istiyor. Erdoğan bu gizli elleri doğru bir şekilde görmüştür. Uyardılar, bu nedenle kendilerini takdir ediyoruz. Türkiye ile ilişkilerimiz zirvededir ve hiç şu anki kadar iyi olmamıştı ama bu, İran'ın kendi konumundan vazgeçmesi anlamına gelmez" dedi.

Tahran yönetiminin ülkelerin toprak bütünlüğünün ihlal edilmesine karşı olduğuna dikkat çeken Musevi, "Daha önce belirttiğimiz gibi Türkiye'nin endişelerini anlıyoruz ve bu endişelere dikkat edilmelidir" değerlendirilmesini yaptı.

"Barış Pınarı Harekatı süreciyle ilgili gayriresmi açıklamalar yapılıyor"

Musevi, Barış Pınarı Harekatı sürecinde İran içinden bazı gayriresmi açıklamaların yapıldığını hatırlatarak, bu açıklamaların Tahran yönetiminin konuya yaklaşımını sergilemediğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Macaristan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyinin dördüncü toplantısına katılmak için gittiği Macaristan dönüşünde, cuma günü uçakta gazetecilere yaptığı açıklamada, "Irak'taki bu ayaklanmaların arkasında kimler yatıyor? Biz kimler tarafından yapılabileceği veya yapıldığına yönelik tahminde bulunuyoruz. Tabii bunun İran'a sirayet etme noktasındaki durumlarını da tahmin ediyoruz çünkü dert İslam dünyasını bölmek, parçalamak ve birbirine düşürmek" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA