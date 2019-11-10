Dünya

Irak'taki protestolarda 319 gösterici öldü

10 Kasım 2019 Pazar 15:59 - Son Güncelleme 10 Kasım 2019 Pazar 16:57

Irak'ta bir aydan uzun süredir devam eden hükümet karşıtı gösterilerde, 319 gösterici hayatını kaybetti, 15 bin gösterici de yaralandı.

[Fotoğraf: Reuters ]