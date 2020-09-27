İran'ın Bakü Büyükelçisi Abbas Musevi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Dağlık Karabağ'da Azerbaycan ile Ermenistan arasında yaşanan çatışmalar nedeniyle Zarif ile Bayramov'un telefonda görüştüğünü aktardı.

Muhammed Cevad Zarif, bugün Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Dağlık Karabağ'daki çatışmalarla ilgili taraflar arasında müzakereleri sağlamak için ara bulucuğa hazır olduğunu bildirmişti.

Sabah saatlerinde Azerbaycan-Ermenistan cephe hattında, Ermeni güçlerinin Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine çatışmalar başlamıştı.

Azerbaycan ordusu karşı saldırı başlatmış ve bazı yerleşim birimlerini işgalden kurtarmıştı.